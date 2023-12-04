Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года

Граждане России с начала текущего года получили на 19,1% количество заграничных паспортов. Такую статистику обнародовали в Главном управлении по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ. Там уточнили, что в основном выдавались паспорта сроком действия на пять лет.

В числовом выражении выдано 4,9 миллиона загранпаспортов. По данным МВД, количество государственных услуг по выдаче таких удостоверений личности с пятилетним сроком действия выросло на 108,4 % - до трёх миллионов, с десятилетним сроком действия сократилось на 29,4% - до 1,9 миллиона.

Госпошлина за загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей с 1 июля 2024 года

Последняя статистика объясняется временным прекращением выдачи загранпаспортов нового поколения в феврале-мае. Что касается внутрироссийских паспортов, то по ним число предоставленных госуслуг по выдаче и замене выросло на 30,3% - до восьми миллионов с учётом данной процедуры на новых территориях.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что открытием безвиза с Латинской Америкой МИД РФ может повысить рейтинг российского паспорта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДГосуслугиЗагранпаспорт

Горячие новости

Все новости

партнеры