Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года

Граждане России с начала текущего года получили на 19,1% количество заграничных паспортов. Такую статистику обнародовали в Главном управлении по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ. Там уточнили, что в основном выдавались паспорта сроком действия на пять лет.

В числовом выражении выдано 4,9 миллиона загранпаспортов. По данным МВД, количество государственных услуг по выдаче таких удостоверений личности с пятилетним сроком действия выросло на 108,4 % - до трёх миллионов, с десятилетним сроком действия сократилось на 29,4% - до 1,9 миллиона.