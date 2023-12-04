Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года
Граждане России с начала текущего года получили на 19,1% количество заграничных паспортов. Такую статистику обнародовали в Главном управлении по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ. Там уточнили, что в основном выдавались паспорта сроком действия на пять лет.
В числовом выражении выдано 4,9 миллиона загранпаспортов. По данным МВД, количество государственных услуг по выдаче таких удостоверений личности с пятилетним сроком действия выросло на 108,4 % - до трёх миллионов, с десятилетним сроком действия сократилось на 29,4% - до 1,9 миллиона.
Последняя статистика объясняется временным прекращением выдачи загранпаспортов нового поколения в феврале-мае. Что касается внутрироссийских паспортов, то по ним число предоставленных госуслуг по выдаче и замене выросло на 30,3% - до восьми миллионов с учётом данной процедуры на новых территориях.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что открытием безвиза с Латинской Америкой МИД РФ может повысить рейтинг российского паспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru