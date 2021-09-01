Вступили в силу новые правила железнодорожной перевозки животных
В России с 1 сентября вступили в силу новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом.
Так, теперь четвероногих пассажиров можно перевозить в грузовых вагонах. Ручных домашних животных, собак, птиц, можно перевозить в ручной клади в специализированных пассажирских вагонах - в клетках или ящика.
Согласно обновлённым правилам, для перевозки животных в прямом железнодорожном сообщении владельцу питомца необходимо оформить специальную накладную и предоставить ветеринарные сопроводительные документы.
Изменения также затронули перевозки второй категории животных, относящихся к грузам. Это крупные и мелкие животные, рыбы, змеи, пчёлы, для транспортировки которых должны использоваться грузовые вагоны. Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах.
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