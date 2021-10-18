Вступили в силу новые правила газификации участков

В России с 18 октября вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации, сообщают «Известия».

Программу социальной газификации планируют завершить за два года

Согласно новым правилам, бесплатная догазификация будет доступна тем, кто собирается пользоваться газом для личных, семейных и домашних нужд. Для коммерческого использования газа программа не распространяется.

Заявку на подключение газа граждане могут подать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации.

Партия «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, которые оплатили подведение топлива к домовладению до начала действия программы социальной газификации, следует из сообщения «ЕР».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Газ
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