Вступили в силу новые правила газификации участков

Согласно новым правилам, бесплатная догазификация будет доступна тем, кто собирается пользоваться газом для личных, семейных и домашних нужд. Для коммерческого использования газа программа не распространяется.

Заявку на подключение газа граждане могут подать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации.

Партия «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, которые оплатили подведение топлива к домовладению до начала действия программы социальной газификации, следует из сообщения «ЕР».

