Вступили в силу новые правила газификации участков
В России с 18 октября вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации, сообщают «Известия».
Согласно новым правилам, бесплатная догазификация будет доступна тем, кто собирается пользоваться газом для личных, семейных и домашних нужд. Для коммерческого использования газа программа не распространяется.
Заявку на подключение газа граждане могут подать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации.
Партия «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, которые оплатили подведение топлива к домовладению до начала действия программы социальной газификации, следует из сообщения «ЕР».
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