Программу социальной газификации планируют завершить за два года
15 сентября 202121:20
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что программу социальной газификации планируется завершить за два года, сообщает пресс-служба Подмосковья.
Как ожидается, за счет программы газ будет проведён бесплатно в дома почти 300 тысяч жителей области. До конца текущего года, в частности, планируется обеспечить газом около 40 тысяч домов.
Заявку на газификацию можно подать в МФЦ, офисах Мособлгаза и Мособлэнерго, отмечает «Радио 1».
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15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru