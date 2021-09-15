Программу социальной газификации планируют завершить за два года

Как ожидается, за счет программы газ будет проведён бесплатно в дома почти 300 тысяч жителей области. До конца текущего года, в частности, планируется обеспечить газом около 40 тысяч домов.

Заявку на газификацию можно подать в МФЦ, офисах Мособлгаза и Мособлэнерго, отмечает «Радио 1».



