Программу социальной газификации планируют завершить за два года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что программу социальной газификации планируется завершить за два года, сообщает пресс-служба Подмосковья.

Воробьев предложил внесение поправок в законодательство о безопасном обращении с газом

Как ожидается, за счет программы газ будет проведён бесплатно в дома почти 300 тысяч жителей области. До конца текущего года, в частности, планируется обеспечить газом около 40 тысяч домов.

Заявку на газификацию можно подать в МФЦ, офисах Мособлгаза и Мособлэнерго, отмечает «Радио 1».

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ФОТО: flickr/Peter Asquith
ТЕГИ:ПодмосковьеГаз
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