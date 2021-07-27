Депутаты предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Речь идет о тех, кто проводил работы за свой счет, после того как глава государства Владимир Путин поддержал предложение партии и поручил запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты. Инициативу партии уже поддержал кабмин РФ.

Затраты на ускоренную дополнительную газификацию российских регионов составят примерно 568 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию вице-премьера России Александра Новака.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков россиян, согласно которому до 2023 года газ должен быть подключен к тем домовладениям, где расстояние от участка до уже существующей трубы не превышает 200 метров.

