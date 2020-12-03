Вступили в силу изменения в водительские удостоверения

В России вступил в силу приказ глав МВД Владимира Колокольцева, согласно которому вносятся изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

Теперь надпись «Водительское удостоверение» будет печататься на трех языках.

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В ПТС будут вноситься сведения о сроке госрегистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе. Также документ пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях, сообщает телеканал «360».

МВД ранее прописало в новом регламенте допуск к экзаменам на права с 16 лет. Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в праве управления автомобилем на два года раньше, чем сейчас.

«Я считаю, что разрешать способному человеку управлять автомобилем в 16 лет - это нормально. Это абсолютно принятая в развитых странах международная практика. В этом нет ничего страшного. Человек вполне соображает, если он нормальный. Кроме всего прочего, в 16-17 лет разрешается управлять автомобилем только в сопровождении взрослого. Я не вижу в этом никаких проблем. Людям надо доверять, и все получится. У меня такой подход», - отметил он.

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ТЕГИ:МВД РФВодительские Права
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