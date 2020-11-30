Шкуматов иронично поддержал изменение правил экзаменов на права

«Формирование билетов к экзаменам на права на основе наиболее часто встречающихся на дорогах реальных инцидентов используется во всем мире, кроме России. У нас считается, что каждое нарушение – это плохо, а потому надо изучать все. Но этот подход не учитывает более вероятные ситуации на дорогах и менее вероятные. Эта идея – переход на экзамен по реальным кейсам – обсуждалась давно, и вот наконец-то начало входить в практику», - сказал Шкуматов.

Статистику аварийности для учебных целей, по словам Шеюхина, будут смотреть по аналитической оперативной системе сбора таких данных, в которую заносятся документы при оформлении ДТП, передает РИА Новости.

Шкуматов со своей стороны добавил, что многие автошколы уже давно «подпольно» учат водить по данным с видеорегистраторов, «хотя это – отступление от великой и единственно правильной программы обучения министерства образования».

Как отметил эксперт, ныне действующая система подготовки водителей разрабатывалась «людьми, которые никогда в жизни не сидели за рулем».