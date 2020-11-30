Шкуматов иронично поддержал изменение правил экзаменов на права
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН одобрил переход к изучению реальных случаев ДТП перед сдачей экзамена на права: прежние правила писали люди, не сидевшие за рулём, уверен он.
Билеты к экзамену на водительское удостоверение будут перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил НСН, что это давно надо было сделать, а многие автошколы так и работают, нарушая формальные требования к программам автошкол.
«Формирование билетов к экзаменам на права на основе наиболее часто встречающихся на дорогах реальных инцидентов используется во всем мире, кроме России. У нас считается, что каждое нарушение – это плохо, а потому надо изучать все. Но этот подход не учитывает более вероятные ситуации на дорогах и менее вероятные. Эта идея – переход на экзамен по реальным кейсам – обсуждалась давно, и вот наконец-то начало входить в практику», - сказал Шкуматов.
Статистику аварийности для учебных целей, по словам Шеюхина, будут смотреть по аналитической оперативной системе сбора таких данных, в которую заносятся документы при оформлении ДТП, передает РИА Новости.
Шкуматов со своей стороны добавил, что многие автошколы уже давно «подпольно» учат водить по данным с видеорегистраторов, «хотя это – отступление от великой и единственно правильной программы обучения министерства образования».
Как отметил эксперт, ныне действующая система подготовки водителей разрабатывалась «людьми, которые никогда в жизни не сидели за рулем».
Координатор движения «Синие ведерки» считает, что переход к ориентированному на практику подходу в подготовке водителей обусловлен неким счастливым стечением обстоятельств.
«Мне кажется, звезды как-то сошлись. В смысле Луна спряталась за Венеру, Венера зашла за Марс, а Марс выровнялся с Юпитером. Вот поэтому это и произошло», - иронизирует Шкуматов.
Он добавил, что подход к экзаменам – очень консервативная вещь и то, что его изменили – достойно удивления.
Ранее Шкуматов в эфире НСН назвал инициативы ограничить скорость движение электросамокатов и гироскутеров на тротуарах бессмысленными и неисполнимыми.
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