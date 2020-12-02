Автоэксперты поддержали допуск за руль с 16 лет

МВД прописало в новом регламенте допуск к экзаменам на права с 16 лет. Документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в праве управления автомобилем с 16 лет.

«Я считаю, что разрешать способному человеку управлять автомобилем в 16 лет - это нормально. Это абсолютно принятая в развитых странах международная практика. В этом нет ничего страшного. Человек вполне соображает, если он нормальный. Кроме всего прочего, в 16-17 лет разрешается управлять автомобилем только в сопровождении взрослого. Я не вижу в этом никаких проблем. Людям надо доверять, и все получится. У меня такой подход», - отметил он.

Собеседник НСН объяснил, что воспитанный человек не будет нарушать правила и создавать опасные ситуации на дороге.