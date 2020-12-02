Автоэксперты поддержали допуск за руль с 16 лет
Уже в юном возрасте культурные и воспитанные люди должны понимать всю ответственность при управлении автомобилем, заявил в эфире НСН автоэксперт Олег Осипов.
МВД прописало в новом регламенте допуск к экзаменам на права с 16 лет. Документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в праве управления автомобилем с 16 лет.
«Я считаю, что разрешать способному человеку управлять автомобилем в 16 лет - это нормально. Это абсолютно принятая в развитых странах международная практика. В этом нет ничего страшного. Человек вполне соображает, если он нормальный. Кроме всего прочего, в 16-17 лет разрешается управлять автомобилем только в сопровождении взрослого. Я не вижу в этом никаких проблем. Людям надо доверять, и все получится. У меня такой подход», - отметил он.
Собеседник НСН объяснил, что воспитанный человек не будет нарушать правила и создавать опасные ситуации на дороге.
«Не думаю, что это приведет к росту ДТП. Если человек культурный, если он воспитан, если он понимает, что не все дозволено, даже если разрешено, значит, с ним все будет в порядке, в том числе и на дороге. Это вопрос воспитания. Это невозможно прописать в законе и каких-то нормативах. Можно все запретить, а можно все разрешить. Нужно, чтобы человек руководствовался нормами воспитания, принятыми в обществе», - добавил он.
Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.
Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».
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