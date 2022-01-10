Вступил в силу закон о тюремном сроке для водителей-лихачей

Так, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также предусматривается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

До двух лет лишения свободы могут получить автовладельцы, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.

