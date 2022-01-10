Вступил в силу закон о тюремном сроке для водителей-лихачей

С 10 января в России введена уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Шкуматов назвал четыре принципа безопасной езды по зимней дороге

Так, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также предусматривается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

До двух лет лишения свободы могут получить автовладельцы, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.

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ФОТО: РИА Новости
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