Шкуматов назвал четыре принципа безопасной езды по зимней дороге

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов заявил, что переход от летних погодных условий к зимним является самым опасным периодом для автомобилистов.

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По его мнению, это связано с тем, что водители ещё не адаптировались к новым условиям. Поэтому в начале зимы особенно следует придерживаться вежливой манеры вождения.

«В эти дни предотвратить ДТП поможет только внимательность, аккуратность, плавность и предсказуемость езды. Надо быть предельно сосредоточенным на дороге, не отвлекаться на гаджеты, а также снижать скорость и держать дистанцию», – сказал Шкуматов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что водителям, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю, надо быть вдвойне более аккуратным и внимательным.

Ранее Шкуматов назвал «самый несправедливый» из новых штрафов для автовладельцев.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтомобилиЗимаПётр Шкуматов
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