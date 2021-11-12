Шкуматов назвал четыре принципа безопасной езды по зимней дороге
Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов заявил, что переход от летних погодных условий к зимним является самым опасным периодом для автомобилистов.
По его мнению, это связано с тем, что водители ещё не адаптировались к новым условиям. Поэтому в начале зимы особенно следует придерживаться вежливой манеры вождения.
«В эти дни предотвратить ДТП поможет только внимательность, аккуратность, плавность и предсказуемость езды. Надо быть предельно сосредоточенным на дороге, не отвлекаться на гаджеты, а также снижать скорость и держать дистанцию», – сказал Шкуматов в эфире «Радио 1».
Он добавил, что водителям, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю, надо быть вдвойне более аккуратным и внимательным.
Ранее Шкуматов назвал «самый несправедливый» из новых штрафов для автовладельцев.
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