Шкуматов назвал четыре принципа безопасной езды по зимней дороге

По его мнению, это связано с тем, что водители ещё не адаптировались к новым условиям. Поэтому в начале зимы особенно следует придерживаться вежливой манеры вождения.

«В эти дни предотвратить ДТП поможет только внимательность, аккуратность, плавность и предсказуемость езды. Надо быть предельно сосредоточенным на дороге, не отвлекаться на гаджеты, а также снижать скорость и держать дистанцию», – сказал Шкуматов в эфире «Радио 1».



Он добавил, что водителям, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю, надо быть вдвойне более аккуратным и внимательным.

Ранее Шкуматов назвал «самый несправедливый» из новых штрафов для автовладельцев.

