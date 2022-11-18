«Встаем на лыжи!»: Москвичам пообещали снежные выходные

При этом Шувалов отметил, что высота снега сейчас соответствует нормам середины декабря, но никак не ноябрьским.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказывал НСН о температурном рекорде, который держался 144 года.

