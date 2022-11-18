«Встаем на лыжи!»: Москвичам пообещали снежные выходные
Снег продолжит идти в столице и на следующей неделе, так что можно доставать санки и радоваться «входу в зиму», сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Москвичей ждут снежные выходные и следующая неделя, при этом будет небольшое потепление, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сегодня снежок то принимается, то заканчивается, завтра, скорее всего, будет без осадков и проглянет солнце, а в воскресенье опять ожидается слабый снежок. Потихонечку, по 1-2 см высота снежного покрова увеличивается. На следующей неделе, несмотря на повышение температуры, снег будет продолжать идти. Редкий день обойдется без снега. Так что, встаем на лыжи, приводим в боевую готовность санки и радуемся такому хорошему входу в зимний сезон», - сказал Шувалов.
По его словам, на следующей неделе будет в основном «нулевая» температура.
«Потепление, которое ожидается во вторник, не будет слишком значительным. На следующей неделе температура не поднимется выше 1 градуса тепла, днем она будет нулевой, а ночью отрицательной. При этом сильных морозов ночью ожидать не стоит, ниже минус 8 градусов даже по области не будет в ближайшие три дня, а потом - еще меньше. Десятку мы пока преодолевать не будем», - пообещал руководитель прогностического центра «Метео».
При этом Шувалов отметил, что высота снега сейчас соответствует нормам середины декабря, но никак не ноябрьским.
На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказывал НСН о температурном рекорде, который держался 144 года.
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