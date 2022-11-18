«Встаем на лыжи!»: Москвичам пообещали снежные выходные

Снег продолжит идти в столице и на следующей неделе, так что можно доставать санки и радоваться «входу в зиму», сказал в эфире НСН Александр Шувалов.

Москвичей ждут снежные выходные и следующая неделя, при этом будет небольшое потепление, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня снежок то принимается, то заканчивается, завтра, скорее всего, будет без осадков и проглянет солнце, а в воскресенье опять ожидается слабый снежок. Потихонечку, по 1-2 см высота снежного покрова увеличивается. На следующей неделе, несмотря на повышение температуры, снег будет продолжать идти. Редкий день обойдется без снега. Так что, встаем на лыжи, приводим в боевую готовность санки и радуемся такому хорошему входу в зимний сезон», - сказал Шувалов.
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По его словам, на следующей неделе будет в основном «нулевая» температура.

«Потепление, которое ожидается во вторник, не будет слишком значительным. На следующей неделе температура не поднимется выше 1 градуса тепла, днем она будет нулевой, а ночью отрицательной. При этом сильных морозов ночью ожидать не стоит, ниже минус 8 градусов даже по области не будет в ближайшие три дня, а потом - еще меньше. Десятку мы пока преодолевать не будем», - пообещал руководитель прогностического центра «Метео».
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При этом Шувалов отметил, что высота снега сейчас соответствует нормам середины декабря, но никак не ноябрьским.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказывал НСН о температурном рекорде, который держался 144 года.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Шипицин
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