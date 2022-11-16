Тишковец: 20-сантиметровые сугробы вырастут в Москве к концу недели

20-сантиметровые сугробы появятся в Москве ближе к концу недели. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопады будут только усиливаться, и, как следствие, вырастут настоящие зимние сугробы.

Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах

«К воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 сантиметров, а это норма конца декабря», — добавил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил жителей столичного региона о надвигающейся метели, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент по конкурентной политике
ТЕГИ:Прогноз ПогодыМоскваСнегопадМетельЕвгений Тишковец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры