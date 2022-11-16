Тишковец: 20-сантиметровые сугробы вырастут в Москве к концу недели
20-сантиметровые сугробы появятся в Москве ближе к концу недели. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, снегопады будут только усиливаться, и, как следствие, вырастут настоящие зимние сугробы.
«К воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 сантиметров, а это норма конца декабря», — добавил метеоролог.
Ранее Гидрометцентр РФ предупредил жителей столичного региона о надвигающейся метели, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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