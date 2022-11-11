«Экстра-теплый день!» Москву ждут падение 144-летнего рекорда и ледяная «машина времени»
Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал москвичам в выходные аномальное тепло и «генетический холод», а на следующей неделе – мрачноватую депрессию с позитивным солнышком.
В Москве в выходные будет побит температурный рекорд, который держался с 1879 года, однако потом произойдет резкое «путешествие во времени» к морозу и солнцу, сообщил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Завтра будет не просто теплый, а очень теплый, экстра-теплый день. Это, конечно, не лето, но я говорю об отклонениях от нормы. В субботу погода в Московской области будет в диапазоне от 8 до 13 градусов, в центре Москвы 10-11, а в Новой Москве – 12. Прежнее рекордное значение для 12 ноября было – 9,3 градуса тепла, с большой вероятностью этот рекорд будет побит. Росгидромет ведет наблюдения с 1879 года, и такой экстра-теплой аномалии не фиксировалось за 144 года», - рассказал Вильфанд.
По его словам, в полночь позитив закончится.
«Ночью тоже будет очень высокая температура – плюс 7-9, причем это минимальные значения. Очень теплая ночь и очень теплый день – это будет экстра-теплый день, но на этом позитивные новости заканчиваются. Во-первых, будет плотная облачность, солнышка не увидим. Кроме того, будет небольшой дождь, а после полудня начнется усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. Так что день будет и очень теплый, и очень ветреный. В субботу и воскресенье погода ожидается очень разная. Ночь на воскресенье будет тоже очень теплой, однако с полуночи начнется резкое изменение барической ситуации. Произойдет значительное понижение температуры – с полуночных 10 градусов до 2-3 к вечеру воскресенья. Произойдет так называемый "аномальный ход", когда температура в течение дня не повышается, а понижается. Это будет уже воздух с севера, где он генетически прохладный», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Ну а на следующей неделе Вильфанд пообещал москвичам минусовую температуру и снег с «позитивным солнышком».
«Если в субботу будет температура, которая соответствует концу сентября, то ко вторнику мы перенесемся в третью декаду ноября. Так что произойдет скачок сразу на 2,5 месяца, как будто на машине времени. С понедельника начнется режим зимней погоды. Ночью и днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а местами ожидается небольшой снег. Со вторника и ночью, и днем будут уже отрицательные значения, и так до конца недели. Ночью температура опустится до минус 5-7 градусов. Но есть и позитив – давление будет повышаться, поменяется облачность и солнышко будет часто заглядывать. В этот мрачноватый период с коротким световым днем и традиционной барической депрессией это позитив – солнечный свет очень повышает жизненный тонус», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что ночь с 29 на 30 октября стала самой теплой для этого месяца с 1948 года. Температура тогда поднялась до 10 градусов тепла.
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