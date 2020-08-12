Коронавирус поразил почти сотню жильцов дома престарелых в Орле

Всего за сутки в Богдановском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов в Орловской области было зафиксировано 90 заражённых коронавирусом сотрудников, сообщает оперативный штаб региона в среду.

«За последние сутки в Орловской области зафиксировано 102 случая заражения COVID-19. Сегодняшний прирост статистики зараженных вызван обнаружением очага в Богдановском доме-интернате для престарелых», - говорится в сообщении и отмечается, что большинство из них обнаружили в доме-интернате.

Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

«На сегодня выявлено порядка 90 зараженных, из которых 24 сотрудника», - передаёт оперативный штаб.

Департамент социальной защиты, опеки, попечительства труда и занятости совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области уже начали проверку по поручению губернатора региона Андрея Клычкова.

По предварительным данным, коронавирусная инфекция была занесена работниками дома-интерната. В настоящее время причины такой вспышки заболевания устанавливаются Роспотребнадзором.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:Орловская ОбластьПенсионерыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры