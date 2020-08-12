Коронавирус поразил почти сотню жильцов дома престарелых в Орле
Всего за сутки в Богдановском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов в Орловской области было зафиксировано 90 заражённых коронавирусом сотрудников, сообщает оперативный штаб региона в среду.
«За последние сутки в Орловской области зафиксировано 102 случая заражения COVID-19. Сегодняшний прирост статистики зараженных вызван обнаружением очага в Богдановском доме-интернате для престарелых», - говорится в сообщении и отмечается, что большинство из них обнаружили в доме-интернате.
«На сегодня выявлено порядка 90 зараженных, из которых 24 сотрудника», - передаёт оперативный штаб.
Департамент социальной защиты, опеки, попечительства труда и занятости совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области уже начали проверку по поручению губернатора региона Андрея Клычкова.
По предварительным данным, коронавирусная инфекция была занесена работниками дома-интерната. В настоящее время причины такой вспышки заболевания устанавливаются Роспотребнадзором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru