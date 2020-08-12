Коронавирус поразил почти сотню жильцов дома престарелых в Орле

Всего за сутки в Богдановском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов в Орловской области было зафиксировано 90 заражённых коронавирусом сотрудников, сообщает оперативный штаб региона в среду.

«За последние сутки в Орловской области зафиксировано 102 случая заражения COVID-19. Сегодняшний прирост статистики зараженных вызван обнаружением очага в Богдановском доме-интернате для престарелых», - говорится в сообщении и отмечается, что большинство из них обнаружили в доме-интернате.