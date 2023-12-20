«Вспомните Жукова!»: Зюганов призвал «отсалютовать» Новый год

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН объяснил, почему праздничный новогодний салют в Москве следует обязательно провести.

По данным СМИ, более 20 регионов России отменили праздничные салюты на Новый год. Это не только приграничные с Украиной регионы, но и Новосибирск, Омск, Башкирия, Мурманская, Архангельская и Калининградская области. При этом в Москве и Санкт-Петербурге праздничный салют пока не отменяли.