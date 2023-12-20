СМИ: Более 20 регионов отменили салют на Новый год
Праздничный салют на Новый год отменили более чем в 20 российских регионов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, местные власти приняли такое решение, чтобы сэкономить деньги из бюджета и направить их на помощь участникам специальной военной операции и подарки детям бойцов.
От праздничного фейерверка отказались в том числе в Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Рязанской, Псковской, Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Саратовской, Ростовской областях. Аналогичные меры приняли и в Ставропольском, Краснодарском, Пермском краях, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Коми.
«В каждом регионе по-своему решили обойтись с салютами. Где-то ввели запрет на запуск китайского порохового чуда, где-то — на продажу и использование в общественных местах, а где-то и вовсе отказались от фейерверков», — пишет Mash.
Ранее стало известно, что в Сочи и Новороссийске решили не запускать салюты на Новый год, сэкономленные средства планируют направить на нужды СВО, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru