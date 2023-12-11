Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Чиновникам Республики Тыва запретили проводить новогодние корпоративы, назвав подобные мероприятия неэтичными на фоне специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владислав Ховалыг, сообщается на странице правительства Тувы в соцсети «ВКонтакте».

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В документе говорится о запрете на «новогодние корпоративные мероприятия в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждениях».

«Масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации», — указали в правительстве республики.

Подобные меры принимались и в прошлом году. Власти Тувы намерены направить освободившиеся средства на помощь военнослужащим региона. Руководителям других государственных, муниципальных и частных организаций республики также рекомендовано отказаться от проведения новогодних мероприятий.

Ранее сервис Superjob выяснил, что 11% российских компаний отказались от новогодних корпоративов из-за финансовых трудностей, еще 10% отметили, что подобные мероприятия противоречат корпоративной этике организации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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