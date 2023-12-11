Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

В документе говорится о запрете на «новогодние корпоративные мероприятия в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждениях».

«Масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации», — указали в правительстве республики.

Подобные меры принимались и в прошлом году. Власти Тувы намерены направить освободившиеся средства на помощь военнослужащим региона. Руководителям других государственных, муниципальных и частных организаций республики также рекомендовано отказаться от проведения новогодних мероприятий.

Ранее сервис Superjob выяснил, что 11% российских компаний отказались от новогодних корпоративов из-за финансовых трудностей, еще 10% отметили, что подобные мероприятия противоречат корпоративной этике организации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

