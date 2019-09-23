Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
23 сентября 201907:01
Со следующего в России стартует реформа в сфере госуправления, в рамках которой в течение нескольких лет будет значительно сокращено число госслужащих. Об этом РИА Новости рассказала первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.
Собеседница подчеркнула, что за счет сокращений будут повышены оклады оставшихся сотрудников, сообщает RT.
О необходимости сокращений в госсекторе в Минфине заговорили еще в марте. Тогда ведомство предлагало сократить 10% федеральных чиновников и 15% региональных.
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