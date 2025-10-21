Трамп начал строить бальный зал на территории Белого дома
Большой бальный зал начали строить на территории комплекса Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Как отметил политик, строители возведут «новый, большой и прекрасный» зал.
«Восточное крыло, полностью отделенное от самого Белого дома, полностью реконструируют в рамках этого процесса», - указал Трамп.
Работы будут оплачиваться за счет частных вложений, в том числе самого Трампа, и не потребуют финансирования из бюджета США. Как отметил президент, более 150 лет американские лидеры мечтали о бальном зале для торжественных приемов и государственных визитов в Белом доме. Трамп указал, что для него «большая честь» быть первым президентом, который осуществил этот проект.
Ранее Трамп на приеме в Белом доме пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году, пишет «Свободная пресса».
