AliExpress готова к штрафам? Клименко рассказал о гаджетах «вне закона»

«Основная проблема – как к нам с 1 июля будут поступать товары с AliExpress. В день в Россию поступает около одного-двух миллионов посылок от этой компании. В основном, конечно, это одежда, но порядка 10-20% поставок – это именно гаджеты, телевизоры, ноутбуки. Даже если брать по нижней границе - это 10%. Эти вещи поступают через таможню, но там нет стандартных таможенных процедур. И вообще неясно, кто это будет контролировать. Если у нас сети типа «Эльдорадо» продают электронику, то ясно, к кому идти с вопросами о наличии предустановленного софта. А здесь нет российского продавца. Компания Xiaomi вообще не должна соблюдать российское законодательство, отгружая свой товар в Китае. Вообще вопрос того, как будет работать это законодательство – один из самых интересных, ответ на этот вопрос нет ни у кого и когда закон принимали, депутатов не раз об этом спрашивали, они не отвечали. Вот вступит в силу и посмотрим. Вскрытие покажет», - говорит Клименко.

Он добавил, что именно поэтому вводить большие штрафы за нарушение этого закона не имеет смысла.

«С самого начала введения новой нормы нет смысла вводить большие штрафы, нужно посмотреть, как она будет работать, разобрать практику ее применения. Мы пока не понимаем, как поставщики будут исполнять это требование. Возможно, они будут вести себя как Альфа-банк с Моргенштерном и заранее соглашаться на штрафы ФАС. Это тоже проблема», - добавил он.

При этом объем серого рынка электроники в России вырастет, прогнозирует Клименко.

«Гипотетически, все, что поступает с AliExpress, будет вне зоны действующего законодательства. Торговля товарами с AliExpress станет значимым рынком, порядка 10-15%», - прогнозирует глава Фонда развития цифровой экономики.

Ранее Клименко в беседе с НСН рассказал, что предустановленное программное обеспечение дает серьезное конкурентное преимущество или выравнивает конкурентные условия. По его словам, это вопрос откровенного протежирования собственных разработчиков, и это разумно.

