«Будет нормальный китайский вариант». Клименко о будущем соцсетей

В России будет внедрен китайский вариант интернета. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» выразил глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Будет нормальный китайский вариант. Нормальный. По пяткам бить не будут, социальные рейтинги присваивать не будут. Пока. Так быстро мы туда не скатимся. Но мир идет к деанонимизации. Мы придем к истории, когда соцсети скажут государству: «Давайте договариваться». И они все что надо отдадут», - сказал Клименко.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН предрек внедрение допуска в интернет по паспорту.

