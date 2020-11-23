Россия против Apple. Кому выгодно российское ПО на смартфонах?
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики рассказал, пойдут ли иностранные компании на установку российского программного обеспечения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, на которое с 1 января 2021 года должны быть предустановлены российские программы. Смартфоны и планшеты, которые продаются в России, со следующего года должны иметь 16 отечественных приложений. Для компьютеров обязательны три программы, для Smart TV - четыре. Перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке, составит министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, как будет соблюдать новые требования корпорация Apple.
«Вопрос с предустановленным программным обеспечением возник благодаря конкуренции. Все давно измерено и всем известно, что предустановленное программноре обеспечение дает серьезное конкурентное преимущество или выравнивает конкурентные условия. Потому это вопрос откровенного протежирования собственных разработчиков, и это разумно», - сказал Клименко.
Он напомнил, что это распространенная мировая практика и сейчас российское правительство сделало то, что от него давно ждали. По его словам, этот шаг положительно скажется на компаниях «Яндекс», «Мейл.ру» и всех, кто работает в сфере приложений для перечисленных в постановлении гаджетах.
По оценке эксперта, это решение властей не повлияет на стоимость техники. Он отметил, что иностранные компании в принципе готовы ставить российское программное обеспечение, им просто нужен закон, ссылаясь на который, они могли бы это делать.
«Предустановленное ПО – это по сути деньги. То есть продажи аппаратов на операционной системе Android заведомо дает преференцию компании Google. С одной стороны, это потеря денег для иностранных компаний, они теряют долю рынка, для наших компаний это расширение доли рынка и потому благо», - пояснил он.
По его словам, в этой ситуации возникает вопрос о том, будет ли ставить предустановленный софт компания Apple. Постановление правительства касается приборов, выпущенных после января 2021 года, предполагается, что ставить софт она будет.
«Но в целом, это больше политический вопрос – насколько наше государство сможет жестко настоять», - считает Клименко. Он напомнил, что в России есть традиция принять решение, а потом откладывать его вступление в силу, но здесь попытки отложить потерпели крах.
«Наблюдать будет интересно, особенно за компанией Apple, остальные производители телевизоров и планшетов подстроятся очень быстро», - уверен он.
При этом у потребителей есть совершенно очевидный способ обойти это требование о предустановке российского ПО, заказав технику на Aliexpress. При доставке в Россию этих товаров их никто не сертифицирует, их только растаможивают.
«Как в России будут решать эту очевидную проблему, я сейчас сказать не могу и здесь нас ожидает много интересного и веселого», - резюмирует Клименко.
На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется Twitter, Facebook, YouTube и других ресурсов. Если сайт попадет под действие закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Клименко в беседе с НСН рассказал, что вероятность того, что этот закон не будет исполняться, близка к 100%.
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