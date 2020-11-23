Россия против Apple. Кому выгодно российское ПО на смартфонах?

«Предустановленное ПО – это по сути деньги. То есть продажи аппаратов на операционной системе Android заведомо дает преференцию компании Google. С одной стороны, это потеря денег для иностранных компаний, они теряют долю рынка, для наших компаний это расширение доли рынка и потому благо», - пояснил он.

По его словам, в этой ситуации возникает вопрос о том, будет ли ставить предустановленный софт компания Apple. Постановление правительства касается приборов, выпущенных после января 2021 года, предполагается, что ставить софт она будет.

«Но в целом, это больше политический вопрос – насколько наше государство сможет жестко настоять», - считает Клименко. Он напомнил, что в России есть традиция принять решение, а потом откладывать его вступление в силу, но здесь попытки отложить потерпели крах.

«Наблюдать будет интересно, особенно за компанией Apple, остальные производители телевизоров и планшетов подстроятся очень быстро», - уверен он.

При этом у потребителей есть совершенно очевидный способ обойти это требование о предустановке российского ПО, заказав технику на Aliexpress. При доставке в Россию этих товаров их никто не сертифицирует, их только растаможивают.

«Как в России будут решать эту очевидную проблему, я сейчас сказать не могу и здесь нас ожидает много интересного и веселого», - резюмирует Клименко.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется Twitter, Facebook, YouTube и других ресурсов. Если сайт попадет под действие закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

Клименко в беседе с НСН рассказал, что вероятность того, что этот закон не будет исполняться, близка к 100%.

