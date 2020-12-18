ВШЭ рассказала, как россияне оценивают господдержку во время пандемии

Эксперты Высшей школы экономики выяснили, что не все россияне довольны поддержкой государства во время пандемии. Речь об этом шла на прошедшем накануне семинаре «Социальная защита как часть антикризисных пакетов в условиях пандемии коронавируса в мире и в России».

Отмечается, что хотя в целом россияне оценивают поддержку положительно, но считают ее не такой весомой по сравнению с другими странами.