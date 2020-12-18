Россиянам рассказали о порядке новой выплаты на детей
Россияне, у которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Об этом говорится на сайте Госуслуг.
Никаких дополнительных заявлений на получение субсидии не потребуется, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии.
Уточняется, что новая выплата положена и тем, у кого ребенку будет восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, передает Ura.ru.
Заявление придется написать, если, например, ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты, сообщает телеканал «360».
По данным Минцифры, за первые два часа было подано более 100 тысяч заявок на получение единовременной выплаты, передает RT.
О том, что правительство решило «сделать подарок» детям к Новому году, сообщил Накануне по время традиционной президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции.
Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН выразил уверенность, что Путин будет вновь избираться в президенты страны. Политолог также считает, что благо России может не совпадать с представлениями Путина о нем.
«Безусловно, будет. Зачем ему раньше? Он никуда не спешит, до 2024 года у него все под контролем», - отметил Орешкин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- СВР опубликовала шифровку о договоренностях Запада с нацистами в 1945 году
- Помпео назвал санкции против Турции способом помешать России получить прибыль
- В СВР рассказали, что в 1941 году в Германии не хотели войны с СССР
- Общественники получат возможность присутствовать на сдаче экзамена на права
- Россиянам рассказали о порядке новой выплаты на детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru