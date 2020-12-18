Россиянам рассказали о порядке новой выплаты на детей

Россияне, у которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Об этом говорится на сайте Госуслуг.

Никаких дополнительных заявлений на получение субсидии не потребуется, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии.

Уточняется, что новая выплата положена и тем, у кого ребенку будет восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, передает Ura.ru.

Заявление придется написать, если, например, ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты, сообщает телеканал «360».