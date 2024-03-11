«Подмога делу»: Протоиерей объяснил важность единого подхода к православным блогам

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный образовательный курс для священников – блогеров и миссионеров, рассказал «Ведомостям» председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Дмитрий Моисеев). Обучение направлено на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду проповедь о Христе. Наиболее популярным православным блогером в России является священник Андрей Ткачёв, его суммарное число подписчиков в Telegram и YouTube на 2023 год превышало 1,7 миллиона человек. По его мнению, с ростом числа подобных блогов возникла необходимость привести их работу к единым церковным канонам.

«Будет ли на фоне запуска образовательного курса больше или меньше блогеров-священников – покажет время. Православный блог никогда не станет заменой полноценной церковной жизни. Все, что церковь делает в информационном плане – это не замена, лишь подмога главному делу. Если появляется большое число самодеятельных блогеров, то ясно, что возникнет реакция начальства, чтобы деятельность этих блогеров была правильная в рамках каноничности. Важно, чтобы это не было делом личного самопиара и соответствовало главной задаче церкви», - пояснил он.

Собеседник НСН также добавил, что блогерство не может быть главным делом священника.

«Любое дело священника, в том числе видеоблог, паломнические поездки, строительно-дизайнерская деятельность, иконопись – разные формы вторичной деятельности по отношению к основной. У нас у всех есть основная деятельность и блогерство не должно быть самым важным», - заключил он.

Ранее иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.

