«Подмога делу»: Протоиерей объяснил важность единого подхода к православным блогам
Православные блоги не заменят полноценной церковной жизни, однако они являются частью информационной работы церкви, сказал НСН Андрей Ткачев.
Блоги не смогут создать альтернативу полноценной православной жизни, однако важно, чтобы блогеры грамотно доносили позицию церкви, заявил НСН протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.
Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный образовательный курс для священников – блогеров и миссионеров, рассказал «Ведомостям» председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Дмитрий Моисеев). Обучение направлено на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду проповедь о Христе. Наиболее популярным православным блогером в России является священник Андрей Ткачёв, его суммарное число подписчиков в Telegram и YouTube на 2023 год превышало 1,7 миллиона человек. По его мнению, с ростом числа подобных блогов возникла необходимость привести их работу к единым церковным канонам.
«Будет ли на фоне запуска образовательного курса больше или меньше блогеров-священников – покажет время. Православный блог никогда не станет заменой полноценной церковной жизни. Все, что церковь делает в информационном плане – это не замена, лишь подмога главному делу. Если появляется большое число самодеятельных блогеров, то ясно, что возникнет реакция начальства, чтобы деятельность этих блогеров была правильная в рамках каноничности. Важно, чтобы это не было делом личного самопиара и соответствовало главной задаче церкви», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что блогерство не может быть главным делом священника.
«Любое дело священника, в том числе видеоблог, паломнические поездки, строительно-дизайнерская деятельность, иконопись – разные формы вторичной деятельности по отношению к основной. У нас у всех есть основная деятельность и блогерство не должно быть самым важным», - заключил он.
Ранее иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Корея
- Тело мертвого россиянина нашли в Таиланде
- SHAMAN возглавил рейтинг самых востребованных российских звезд
- Объем слитых данных в России вырос на 60%
- ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу
- Кейт Миддлтон извинилась за отредактированное фото с детьми
- Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента
- Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах
- В Волгограде извинились за пинавших мужчину фельдшеров
- Стоимость биткоина превысила 72 тысячи долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru