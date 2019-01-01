В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Два относительно дорогостоящих продукта, от которых нельзя отказываться даже при ограниченном бюджете, – это рыба и мясо. Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. По её словам, помимо белка, эти продукты являются источником незаменимых аминокислот. Медик подчеркнула, что мясо и рыбу стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, чтобы не повышать риск развития колоректального рака, отмечает РИА ФАН.

Также врач напомнила и о пользе овощей и фруктов. Большое количество витаминов содержится в капусте, свекле, моркови и яблоках.