«Всесторонняя запруда»: Дипломат предрек россиянам «железный занавес» с Европой

Россияне начали испытывать трудности с получением итальянских виз. Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что ограничение работы итальянских визовых центров в России носит временный характер. Оно связано с приостановкой штатного режима работы генконсульств страны и с санкциями российского ЦБ. Банк РФ наложил ограничения на российскую «дочку» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo — банк «Интеза», который обслуживает транзакции, связанные с оплатой консульского сбора.



Проблемы с получением виз из-за санкций ЦБ могут возникнуть у россиян и для поездок в другие страны.

Подобные финансовые ограничения для консульств и посольств ЕС равносильны железному занавесу с Европой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

«Это всесторонняя запруда. Негуманная политика. Будет ограничиваться выдача виз, ограничиваться передвижение туристов. Это ограничение в передвижении людей по всему миру. Это впервые в мировой практике, когда блокируются счета иностранных представительств в стране», - рассказал он.

Дипломат полагает, что со стороны России это ответная мера.

«Ситуация вообще ухудшается. Если Запад пошел на такие ограничения счетов наших диппредставительств, мы пошли на ответные меры. Насколько они будут эффективными – покажет время. Это мера без лишних слов. Лавров (глава МИД РФ – прим. НСН) говорил, что будем использовать только ответные меры, это наша позиция, которой мы твердо придерживаемся. Такая кампания будет продолжаться. Запад еще больше усилит давление на наши посольства, генконсульства. Это целая операция. Ничего хорошего в этом нет, что Запад развязал такую гибридную войну против РФ», - ответил дипломат.

По словам Корчмаря, в наиболее уязвимом положении сейчас оказались российские представительства за рубежом.

«Отношения ухудшаются, и Запад и дальше будет выискивать способы, чтобы затруднить деятельность наших представительств за рубежом. Дипломаты высылаются пачками. В результате, например, если у кого-то заканчивается действие российского загранпаспорта, где его поменять? В посольстве фактически нет консульского отдела или в Генконсульстве осталось два-три человека… Это затрудняет нахождение наших граждан за границей. Кроме того ущемляется защита наших граждан, которые подвергаются массовым издевательствам в западных странах», - добавил дипломат в отставке.

Как пишет «Коммерсант», сейчас подать документы на итальянскую визу могут только те, кто ранее оплатил консульский сбор.



Оперативного комментария в посольстве Франции и Германии НСН получить не удалось.

