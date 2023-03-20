Страны на атоллах призвали спасти их от глобального потепления
Мировое сообщество обязано защитить от последствий климатических перемен страны, располагающиеся на атоллах. Об этом заявила премьер-министр Самоа Наоми Матаафа, сообщила газета The Guardian.
По ее словам, изменение климата затронуло все страны. При этом она отметила, что государства на атоллах нуждаются в защите в первую очередь.
Матаафа отметила, что некоторые сообщества в Тихом океане вынуждены были переехать, поскольку потеряли свою территорию вследствие глобального потепления. Премьер-министр Самоа добавила, что эта коллективная проблема требует срочного решения.
Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что человечеству не избежать затопления прибрежных территорий, но произойдет это нескоро.
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