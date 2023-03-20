Страны на атоллах призвали спасти их от глобального потепления

По ее словам, изменение климата затронуло все страны. При этом она отметила, что государства на атоллах нуждаются в защите в первую очередь.

Матаафа отметила, что некоторые сообщества в Тихом океане вынуждены были переехать, поскольку потеряли свою территорию вследствие глобального потепления. Премьер-министр Самоа добавила, что эта коллективная проблема требует срочного решения.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что человечеству не избежать затопления прибрежных территорий, но произойдет это нескоро.

