Страны на атоллах призвали спасти их от глобального потепления

Мировое сообщество обязано защитить от последствий климатических перемен страны, располагающиеся на атоллах. Об этом заявила премьер-министр Самоа Наоми Матаафа, сообщила газета The Guardian.

Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря

По ее словам, изменение климата затронуло все страны. При этом она отметила, что государства на атоллах нуждаются в защите в первую очередь.

Матаафа отметила, что некоторые сообщества в Тихом океане вынуждены были переехать, поскольку потеряли свою территорию вследствие глобального потепления. Премьер-министр Самоа добавила, что эта коллективная проблема требует срочного решения.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что человечеству не избежать затопления прибрежных территорий, но произойдет это нескоро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияГлобальное Потепление

Горячие новости

Все новости

партнеры