По запросу США: Во Франции задержан российский баскетболист Касаткин

Это произошло по запросу американских властей. Спортсмена подозревают в причастности к киберпреступлениям. Указывается, что россиянин состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Правосудие США обвиняет Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. Баскетболист обвинения отвергает.

Следствие отмечает, что хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Молодой человек был задержан в аэропорту Парижа, куда он прибыл вместе со своей невестой.

