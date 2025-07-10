По запросу США: Во Франции задержан российский баскетболист Касаткин
Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан властями Франции, сообщает France-Presse.
Это произошло по запросу американских властей. Спортсмена подозревают в причастности к киберпреступлениям. Указывается, что россиянин состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Правосудие США обвиняет Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. Баскетболист обвинения отвергает.
Следствие отмечает, что хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.
Молодой человек был задержан в аэропорту Парижа, куда он прибыл вместе со своей невестой.
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