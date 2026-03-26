«Всем плевать!»: Никто не будет беречь сотрудников с беременными женами
Гарри Мурадян заявил НСН, что если компании хотят уволить сотрудника, они не разбираются, беременна ли его жена или нет.
Если запретят увольнять мужчин, у кого жены находятся в положении, тогда весь рынок уйдет в серую зону. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В России предложили запретить увольнять мужчин, чьи жёны беременны. Такой законопроект депутаты уже внесли в Госдуму, пишут РИА Новости. Если его примут, то работодатели не смогут расторгать трудовой договор с такими сотрудниками. Мурадян заявил, что не видит никаких перспектив у этой инициативы.
«Честно, перспективы у этой инициативы вообще нулевые, потому что если это введут, то работать будет некому, весь рынок труда уйдет в серую зону. В положение никто не входит, всем на все плевать, берут и увольняют, ни в чем не разбираются. Ты мужчина, ты и решай свои проблемы, а прикрываться женщиной как-то не принято», - отметил он.
Ранее Мурадян рассказал НСН, что никто не может не принять на работу кандидата формально из-за татуировок, всегда придумают другую причину, так как по закону в РФ нельзя отказать соискателю из-за внешнего вида.
