Если запретят увольнять мужчин, у кого жены находятся в положении, тогда весь рынок уйдет в серую зону. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

В России предложили запретить увольнять мужчин, чьи жёны беременны. Такой законопроект депутаты уже внесли в Госдуму, пишут РИА Новости. Если его примут, то работодатели не смогут расторгать трудовой договор с такими сотрудниками. Мурадян заявил, что не видит никаких перспектив у этой инициативы.