Минобороны: Более 16 тысяч нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия

С момента установления перемирия в зоне проведения специальной военной операции зарегистрировано более 16 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

За последние сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также было нанесено 6 тысяч 331 удар с применением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска восемь раз атаковали позиций российских подразделений.

С 9 по 11 мая между Россией и Украиной действует трёхдневное перемирие в честь Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
