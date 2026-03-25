«На самом деле вопрос не в том, что люди начали жестче относиться к внешности. Здесь вопрос в балансе спроса и предложения на рынке труда. Когда кандидатов на рынке больше, то работодатель может позволить себе больше неформального отсева по внешним признакам, включая татуировки. Но, давайте так, публично из-за татуировки никто не откажет. По Трудовому кодексу никто не может отказать по этой причине, потому что это подпадает под дискриминацию, так что формально всегда идут какие-то другие придуманные причины. Просто сейчас есть, из кого выбирать. Если в переписке кандидату озвучили дополнительно, что отказ все-таки был из-за татуировки, то за это можно компанию оштрафовать и получить какую-то компенсацию, максимум 100 тысяч», - рассказал он.

Также Мурадян раскрыл, в каких сферах наличие видимых татуировок точно будет серьезной помехой.

«Если вы сотрудник консьерж сервиса в бэк-офисе и никому не мешаете, то это одно, а если трудитесь в банке на фронт линии, то там точно такое не приветствуется. Или в премиальном отеле в лобби работаете, или в службе по работе с премиум гостями. Это касается всех сфер с премиальным обслуживанием клиентов», - пояснил собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что никто не может уволить работника из-за возраста, наоборот, лучшие члены коллектива — люди с семьей и детьми.



