«Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
Гарри Мурадян заявил НСН, что людям с татуировками точно не стоит пытаться устроиться в банки или отели, если работа подразумевает обслуживание премиальных клиентов.
Напрямую никто не откажет кандидату из-за татуировок, формально придумают другую причину, так как по закону в РФ нельзя отказать соискателю из-за внешнего вида. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В 2026 году 11% рекрутеров признались, что соискателям отказывали в работе из-за татуировок, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Отмечается, что в 2025 году этот показатель составлял 4%. Доля компаний, никогда не отказывавших из-за татуировок, снизилась с 92 до 86%. Мурадян заявил, что рост числа отказов по этой причине связан в том числе с выбором на рынке труда.
«На самом деле вопрос не в том, что люди начали жестче относиться к внешности. Здесь вопрос в балансе спроса и предложения на рынке труда. Когда кандидатов на рынке больше, то работодатель может позволить себе больше неформального отсева по внешним признакам, включая татуировки. Но, давайте так, публично из-за татуировки никто не откажет. По Трудовому кодексу никто не может отказать по этой причине, потому что это подпадает под дискриминацию, так что формально всегда идут какие-то другие придуманные причины. Просто сейчас есть, из кого выбирать. Если в переписке кандидату озвучили дополнительно, что отказ все-таки был из-за татуировки, то за это можно компанию оштрафовать и получить какую-то компенсацию, максимум 100 тысяч», - рассказал он.
Также Мурадян раскрыл, в каких сферах наличие видимых татуировок точно будет серьезной помехой.
«Если вы сотрудник консьерж сервиса в бэк-офисе и никому не мешаете, то это одно, а если трудитесь в банке на фронт линии, то там точно такое не приветствуется. Или в премиальном отеле в лобби работаете, или в службе по работе с премиум гостями. Это касается всех сфер с премиальным обслуживанием клиентов», - пояснил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что никто не может уволить работника из-за возраста, наоборот, лучшие члены коллектива — люди с семьей и детьми.
- В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег
- Орбан предрек Европе возврат к российской энергии
- Госдума отклонила запрет на изъятие у должника ипотечного жилья
- Барщевский объяснил, почему частные театры обязаны отчитываться за госгранты
- СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна
- «Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
- Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
- Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль
- Адекватная стоимость: Как долго будут снижаться цены на квартиры
- «Удар по кошельку»: Почему заказы марткетплейсов будет выдавать «Почта России»