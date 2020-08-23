Вселенский патриарх впервые отреагировал на создание в Софийском соборе мечети

«Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы — райская пища для души и неиссякаемая радость», — отметил патриарх Варфоломей.

Напоминаем, 10 июля решением турецкого суда собор Святой Софии в Стамбуле превращен в мечеть после отмены решения кабмина республики 1934 года, когда православному храму был присвоен статус музея.

Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.

«Для Эрдогана возвращение собора в положение мечети - это тенденция к символическому возвращению политики неоосманизма, потому что собор Святой Софии в Османской империи считался главной мечетью, ее символом. Эрдоган с помощью возвращения мечети позиционирует себя как исламский религиозный деятель. А по уму, если бы Эрдоган был здесь похитрее, то он бы вернул православным этот собор. Это был бы очень хороший символический жест для него. Но он себя, прежде всего, показывает мусульманским политиком», - сказал Сулейманов.

