Вселенский патриарх впервые отреагировал на создание в Софийском соборе мечети
Решение турецких властей присвоить статус мечетей собору Святой Софии и монастырю Хора в Стамбуле Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей назвал «больным» событием для всех христиан. Об этом он заявил на литургии в турецком городе Эрдек, пишет Lenta.ru.
«Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы — райская пища для души и неиссякаемая радость», — отметил патриарх Варфоломей.
Напоминаем, 10 июля решением турецкого суда собор Святой Софии в Стамбуле превращен в мечеть после отмены решения кабмина республики 1934 года, когда православному храму был присвоен статус музея.
Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.
«Для Эрдогана возвращение собора в положение мечети - это тенденция к символическому возвращению политики неоосманизма, потому что собор Святой Софии в Османской империи считался главной мечетью, ее символом. Эрдоган с помощью возвращения мечети позиционирует себя как исламский религиозный деятель. А по уму, если бы Эрдоган был здесь похитрее, то он бы вернул православным этот собор. Это был бы очень хороший символический жест для него. Но он себя, прежде всего, показывает мусульманским политиком», - сказал Сулейманов.
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