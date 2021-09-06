Всех российских учителей пообещали обеспечить планшетами к 2024 году

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал, что к 2024 году планируется обеспечить планшетами всех российских учителей, передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Шадаева, современные гаджеты будут иметь доступ к электронному журналу.

Ранее в Минцифры сообщили о планах заменить бумажный паспорт смарт-картой

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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