«Клумбы, вазы и вино». Учителя рассказали об эволюции подарков на 1 сентября

«Больше всего дарят, естественно, цветы. Было, конечно, и такое, что и двух ведер не хватало, но дело не в количестве, а в том, кто и как дарит. В последние годы цветами не заваливают. Семьи живут по-разному, и отношение к этому тоже разное. В последнее время достаточно много говорилось про то, что давайте вместо цветов сделаем учителям то-то или то-то, каждая семья решает по-своему, и особых стандартов здесь сейчас нет. Но все равно, цветы – это, конечно, приятно. При этом сейчас очень большая разница. Есть достаточно скромные букеты, может быть, с дачи или купленные у бабушки у метро, а есть дурацкие клумбы за несколько тысяч, которые ничего кроме неловкости не вызывают», - сказала Авилова.

При этом она отметила, что старшеклассники чаще малышей придумывают необычные подарки, сделанные своими руками.

«Черепашек (в качестве подарков – прим. НСН) не бывает. Иногда это могут быть сувениры или что-то сделанное своими руками. Всегда очень приятно получать самодельные открытки или вашу фотографию с какими-то нестандартными словами, либо детский рисунок. У меня хранится несколько таких открыток, сделанных десятиклассниками и одиннадцатиклассниками. С возрастом у них повышается личностное отношение к учителю. В советские времена такого было меньше, потому что сейчас уменьшилась дистанция между учителем и ребенком», - считает заслуженный учитель России.

По ее словам, учителям-мужчинам тоже дарят цветы, которым они «тоже радуются и относят домой женам».

Однако Евгений Бунимович рассказал и о других маршрутах этих цветов.

«Поскольку у нас нет гендерного равноправия, мужчинам дарят меньше цветов. При этом в старших классах это не так важно и обязательно, как в младшей школе, когда практически все тащат букеты гладиолусов, которые выше них. Есть люди в школе, которым цветы обычно не дарят, но они играют важную роль в учебном процессе. Я имею ввиду буфетчиц, нянечек, которые убирают этажи. Им я обычно раздариваю цветы. Я оставлял что-то в классе, а домой вез один букет, чтобы дома тоже стояло. На последний звонок тоже дарят цветы. Я ничего другого не помню, и какая-то банальность есть в этом. Правда, я помню, как одна бабушка из Грузии бегала за мной по школе с пакетом, в котором было несколько бутылок грузинского вина. Я ей объяснял, что это очень трогательно, но я не могу взять этот подарок. А она ходила по этажам и говорила, что это от чистого сердца», - рассказал заслуженный учитель.

По его словам, в Москве прижилась акция, в рамках которой вместо цветов учителям деньги отдают на благотворительность, однако в этом году важно вернуться к традициям.

«Я эту акцию продвигал как детский омбудсмен, и в Москве она имеет достаточной резонанс. Она действует, однако наши ребята в связи со всеми этими удаленками, чехардой учебного года и локдаунами истосковались и хотят вернуться к традиционному и обычному учебному году. Поэтому в этом году эту акцию не так педалировали, как обычно. Пусть принесут цветы учителям, которые за время пандемии работали даже не с двойной, а с тройной, четверной или пятерной нагрузкой и риском», - советует Бунимович.

Он также рассказал об эволюции подарков учителям – от хрустальных ваз до плюшевых мишек.