«Клумбы, вазы и вино». Учителя рассказали об эволюции подарков на 1 сентября
Гладиолусы, букеты с дачи и «дурацкие клумбы» остаются главными подарками на 1 сентября, однако цветов стали дарить меньше, рассказали НСН заслуженные учителя России.
Учителя, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали, как изменились с годами подарки на 1 сентября и почему их больше не «заваливают» цветами.
Заслуженный учитель России Оксана Авилова отметила, что старшеклассники все чаще предпочитают цветам «креативные подарки». А председатель комиссии по образованию в Мосгордуме, заслуженный учитель РФ Евгений Бунимович объяснил, почему в этом году так важны именно «традиционные подарки».
«Больше всего дарят, естественно, цветы. Было, конечно, и такое, что и двух ведер не хватало, но дело не в количестве, а в том, кто и как дарит. В последние годы цветами не заваливают. Семьи живут по-разному, и отношение к этому тоже разное. В последнее время достаточно много говорилось про то, что давайте вместо цветов сделаем учителям то-то или то-то, каждая семья решает по-своему, и особых стандартов здесь сейчас нет. Но все равно, цветы – это, конечно, приятно. При этом сейчас очень большая разница. Есть достаточно скромные букеты, может быть, с дачи или купленные у бабушки у метро, а есть дурацкие клумбы за несколько тысяч, которые ничего кроме неловкости не вызывают», - сказала Авилова.
При этом она отметила, что старшеклассники чаще малышей придумывают необычные подарки, сделанные своими руками.
«Черепашек (в качестве подарков – прим. НСН) не бывает. Иногда это могут быть сувениры или что-то сделанное своими руками. Всегда очень приятно получать самодельные открытки или вашу фотографию с какими-то нестандартными словами, либо детский рисунок. У меня хранится несколько таких открыток, сделанных десятиклассниками и одиннадцатиклассниками. С возрастом у них повышается личностное отношение к учителю. В советские времена такого было меньше, потому что сейчас уменьшилась дистанция между учителем и ребенком», - считает заслуженный учитель России.
По ее словам, учителям-мужчинам тоже дарят цветы, которым они «тоже радуются и относят домой женам».
Однако Евгений Бунимович рассказал и о других маршрутах этих цветов.
«Поскольку у нас нет гендерного равноправия, мужчинам дарят меньше цветов. При этом в старших классах это не так важно и обязательно, как в младшей школе, когда практически все тащат букеты гладиолусов, которые выше них. Есть люди в школе, которым цветы обычно не дарят, но они играют важную роль в учебном процессе. Я имею ввиду буфетчиц, нянечек, которые убирают этажи. Им я обычно раздариваю цветы. Я оставлял что-то в классе, а домой вез один букет, чтобы дома тоже стояло. На последний звонок тоже дарят цветы. Я ничего другого не помню, и какая-то банальность есть в этом. Правда, я помню, как одна бабушка из Грузии бегала за мной по школе с пакетом, в котором было несколько бутылок грузинского вина. Я ей объяснял, что это очень трогательно, но я не могу взять этот подарок. А она ходила по этажам и говорила, что это от чистого сердца», - рассказал заслуженный учитель.
По его словам, в Москве прижилась акция, в рамках которой вместо цветов учителям деньги отдают на благотворительность, однако в этом году важно вернуться к традициям.
«Я эту акцию продвигал как детский омбудсмен, и в Москве она имеет достаточной резонанс. Она действует, однако наши ребята в связи со всеми этими удаленками, чехардой учебного года и локдаунами истосковались и хотят вернуться к традиционному и обычному учебному году. Поэтому в этом году эту акцию не так педалировали, как обычно. Пусть принесут цветы учителям, которые за время пандемии работали даже не с двойной, а с тройной, четверной или пятерной нагрузкой и риском», - советует Бунимович.
Он также рассказал об эволюции подарков учителям – от хрустальных ваз до плюшевых мишек.
«У меня учительницами были бабушка и мама, и у нас долгие годы стоял дома фикус, которые подарили выпускники. Это экзотический подарок, поэтому он мне запомнился. А так каждый год у нас дома появлялась какая-то хрустальная ваза. Тогда это почему-то было принято, правда, не понятно зачем. Потом поменялась эпоха и стали дарить какие-то симпатичные, шутливые подарки вроде плюшевого мишки, - что-то, скорее, игровое, чем ценное. Думаю, эти хрустальные вазы, сахарницы и пепельницы были от послевоенной нищеты, и для людей что-то значил материальный момент», - заключил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал на пресс-конференции в НСН, о чем переживают родители перед 1 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет
- Американский военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии
- Врач назвал идеальную температуру для борьбы с вирусами
- Белый дом отказался от совместной пресс-конференции после переговоров Байдена и Зеленского
- TMZ : отец Бритни Спирс требует от нее $2 млн
- СМИ: установлены причины катастрофы Ил-112В
- Медведчуку продлили домашний арест на два месяца
- Вызывающие рак вещества найдены в воздухе квартир
- В сторону Сирии движется нефтяное пятно
- Эксперт предостерег от покупки золота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru