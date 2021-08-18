В Минцифры сообщили о планах заменить бумажный паспорт смарт-картой
Решение о замене в России бумажных паспортов на смарт-карты может быть принято до конца текущего года. Об этом заяявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — рассказал глава Минцифры в эфире телеканала «Россия 24».
Министр отметил, что смарт-карта — удобный формат для хранения всех необходимых сведений, отмечает RT. Шадаев добавил, что перед Минцифры также стоит задача внедрить копию цифрового паспорта, которую можно будет предоставить в виде QR-кода на телефоне, сообщает телеканал «360».
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