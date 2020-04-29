Всех посмевших приехать в Крым принудительно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился принудительно отправлять на 2 недели в обсерваторы всех, кто въедет на полуостров в течение майских праздников, не имея при этом крымской прописки.

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«Вы видите, какая пошла динамика заболевания среди медицинских работников, эта динамика не радует», - цитирует Аксенова КИА.

Глава республики назвал эту меру «исключительной», однако обстоятельства, по его словам, требуют ограничить миграцию в первой половине мая.

В Крыму по состоянию на 29 апреля коронавирусом заболели 79 человек, погибших нет.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КоронавирусСергей АксеновКрым
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