Всех посмевших приехать в Крым принудительно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился принудительно отправлять на 2 недели в обсерваторы всех, кто въедет на полуостров в течение майских праздников, не имея при этом крымской прописки.
«Вы видите, какая пошла динамика заболевания среди медицинских работников, эта динамика не радует», - цитирует Аксенова КИА.
Глава республики назвал эту меру «исключительной», однако обстоятельства, по его словам, требуют ограничить миграцию в первой половине мая.
В Крыму по состоянию на 29 апреля коронавирусом заболели 79 человек, погибших нет.
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