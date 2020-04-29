Всех посмевших приехать в Крым принудительно поместят в обсерватор

«Вы видите, какая пошла динамика заболевания среди медицинских работников, эта динамика не радует», - цитирует Аксенова КИА.



Глава республики назвал эту меру «исключительной», однако обстоятельства, по его словам, требуют ограничить миграцию в первой половине мая.



В Крыму по состоянию на 29 апреля коронавирусом заболели 79 человек, погибших нет.

