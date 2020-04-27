Крымчане тоскуют в самоизоляции по деньгам
Около половины жителей Крыма заявили, что в режиме самоизоляции им, прежде всего, не хватает денег. В этом признались 42% граждан в ходе опроса, проведённого на сайте «Крымского информационного агентства».
На втором месте следуют прогулки и занятия спортом. Их не хватает 34% респондентов. Каждый десятый (11%) заявил, что в его жизни ничего не изменилось с введением ограничений из-за коронавируса. В то же время, 9% не хватает живого общения, отмечает КИА.
Выяснилось также, что кафе, кинотеатры и клубы находятся в конце списка необходимых составляющих нормальной жизни для крымчан. Всего лишь 4% опрошенных признались, что после снятия карантина первым делом пойдут на новый фильм и за чашечкой кофе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru