Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию как при COVID-19

С 22 апреля геолокация больных любыми респираторными инфекциями будет отслеживаться городскими властями. Кроме того, уточнено, что горожане, проживающие вместе с инфицированными COVID-19 родственниками, смогут дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных. Также разрешается выйти для получения экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью

При перемещениях в пределах 100 метров от дома в таких случаях не допускается использование автомобилей. Ограничение не касается случаев передвижения для получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска.

