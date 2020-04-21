Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию как при COVID-19

Столичные власти обязали соблюдать режим самоизоляции всех жителей Москвы с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний по аналогии с гражданами, у которых подозревают новую коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в дополнении к указу мэра Сергея Собянина по ограничительным мерам. Документ опубликован на официальном портале градоначальника.

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С 22 апреля геолокация больных любыми респираторными инфекциями будет отслеживаться городскими властями. Кроме того, уточнено, что горожане, проживающие вместе с инфицированными COVID-19 родственниками, смогут дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных. Также разрешается выйти для получения экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью

При перемещениях в пределах 100 метров от дома в таких случаях не допускается использование автомобилей. Ограничение не касается случаев передвижения для получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска.

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ФОТО: pixabay.com
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