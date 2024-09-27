«Сливы ради рекламы»: Для чего телевизоры-шпионы собирают персональные данные
Телевизоры с доступом в Интернет действительно могут фиесировать и передавать персональные данные пользователей, сказал НСН Илья Корнейчук.
Электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы в будущем рекомендовать пользователю более подходящую таргетированную рекламу, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите, сообщил американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. Корнейчук отметил, что сбор данных электронными устройствами в первую очередь нацелен на то, чтобы выдавать пользователю таргетированную рекламу.
«С технической точки зрения подобный сбор информации возможен. Производители могут это прописать в своем лицензионном соглашении, которое считается по умолчанию принятым пользователем в начале использования. Более того, даже если пользователь отключит вот эту опцию со сбором данных, не факт, что сбор данных прекратится. Собранные данные могут куда-то слиться. Сейчас производители думают над тем, чтобы вместо сбора данных и передачи их большим объемом себе на сервер научить сами устройства анализировать эти данные для того, чтобы показывать пользователю таргетированную рекламу. Демонстрация таргетированной рекламы является главной причиной, зачем производители различной техники, смартфонов, операционных систем, телевизоров, ноутбуков этим занимаются», - сказал собеседник НСН.
По его словам, чтобы минимизировать риски утечки персональных данных, телевизор можно не подключать к сети Интернет.
«Вы можете просто держать телевизор оффлайн, то есть никогда не подключать его к интернету, не давать ему интернет-доступ. Тогда украсть ваши персональные данные и куда-то их передать для телевизора будет очень затруднительно. Но если телевизор современный, подключенный к интернету, конечно, он эти данные сможет у вас взять и кому-либо передать. Все, что вы делаете на ваших компьютерах, электронных устройствах, по умолчанию записывается. Предполагайте, что все по умолчанию куда-то передается и улетает. Вся эта информация может быть использовано так или иначе против вас в тех или иных условиях», - отметил эксперт.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров усомнился в том, что мессенджеры Signal, WhatsApp и другие подобные приложения могут гарантировать конфиденциальность своих пользователей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10
- Нетаньяху сократит визит в США и вернется в Израиль
- Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти
- Новак: Россия нарастит производство бензина на 4 млн тонн
- Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до шести
- Роспотребнадзор планирует изучить эффективность вакцин против гриппа
- Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке
- СМИ: Сафонов не приедет на сбор российской сборной из-за долга по алиментам
- МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
- Певица Ани Лорак выходит замуж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru