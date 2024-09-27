«Сливы ради рекламы»: Для чего телевизоры-шпионы собирают персональные данные

По его словам, чтобы минимизировать риски утечки персональных данных, телевизор можно не подключать к сети Интернет.



«Вы можете просто держать телевизор оффлайн, то есть никогда не подключать его к интернету, не давать ему интернет-доступ. Тогда украсть ваши персональные данные и куда-то их передать для телевизора будет очень затруднительно. Но если телевизор современный, подключенный к интернету, конечно, он эти данные сможет у вас взять и кому-либо передать. Все, что вы делаете на ваших компьютерах, электронных устройствах, по умолчанию записывается. Предполагайте, что все по умолчанию куда-то передается и улетает. Вся эта информация может быть использовано так или иначе против вас в тех или иных условиях», - отметил эксперт.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров усомнился в том, что мессенджеры Signal, WhatsApp и другие подобные приложения могут гарантировать конфиденциальность своих пользователей, напоминает «Радиоточка НСН».

