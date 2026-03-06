Все замерли: Ассоциация блогеров ждет судебное решение по Telegram

Среди размещающих рекламу в Telegram есть и госструктуры, и те, кто размещал рекламу уже в этом году, заявил НСН Максим Перлин.

Запрет рекламы в Telegram сейчас не может быть до конца легитимным, так как нет судебного решения о блокировке мессенджера, официальных документов о его замедлении тоже нет, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

Роскомнадзор назвал исчерпывающими заявления Федеральной антимонопольной службы относительно рекламы в мессенджере Telegram. Ранее в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram нарушает законодательство РФ. Перлин объяснил, почему в отрасли возникла неопределенность.

«С точки зрения отрасли возникла правовая неопределенность. Поправки в закон «О рекламе» вступили в силу, но их применение к конкретным платформам требует официальных разъяснений. Таких разъяснений на сегодняшний день нет. Рынок цифровых коммуникаций сложнее, чем классические медиа. Telegram – это не только платформа, это инфраструктура для авторских каналов, поэтому любые ограничения должны сопровождаться судом. На данный момент судебного решения нет, поэтому мы до конца ситуацию не считаем легитимной», - объяснил он.

По его словам, пока рекламодатели взяли паузу, рынок замер.

«Среди размещающих рекламу в Telegram есть и госструктуры, и те, кто размещал рекламу уже в этом году. Рекламодатели пока взяли паузу, замерли, общаются со своим юридическим блоком. Чтобы ресурс признать нежелательным, например, требуется судебное решение. Пока официальных документов о том, что доступ в Telegram ограничен, нет», - добавил Перлин.

Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

