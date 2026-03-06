Все замерли: Ассоциация блогеров ждет судебное решение по Telegram
Среди размещающих рекламу в Telegram есть и госструктуры, и те, кто размещал рекламу уже в этом году, заявил НСН Максим Перлин.
Запрет рекламы в Telegram сейчас не может быть до конца легитимным, так как нет судебного решения о блокировке мессенджера, официальных документов о его замедлении тоже нет, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
Роскомнадзор назвал исчерпывающими заявления Федеральной антимонопольной службы относительно рекламы в мессенджере Telegram. Ранее в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram нарушает законодательство РФ. Перлин объяснил, почему в отрасли возникла неопределенность.
«С точки зрения отрасли возникла правовая неопределенность. Поправки в закон «О рекламе» вступили в силу, но их применение к конкретным платформам требует официальных разъяснений. Таких разъяснений на сегодняшний день нет. Рынок цифровых коммуникаций сложнее, чем классические медиа. Telegram – это не только платформа, это инфраструктура для авторских каналов, поэтому любые ограничения должны сопровождаться судом. На данный момент судебного решения нет, поэтому мы до конца ситуацию не считаем легитимной», - объяснил он.
По его словам, пока рекламодатели взяли паузу, рынок замер.
«Среди размещающих рекламу в Telegram есть и госструктуры, и те, кто размещал рекламу уже в этом году. Рекламодатели пока взяли паузу, замерли, общаются со своим юридическим блоком. Чтобы ресурс признать нежелательным, например, требуется судебное решение. Пока официальных документов о том, что доступ в Telegram ограничен, нет», - добавил Перлин.
Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Горячие новости
- Климатолог предрек затопление Калининградской области на сотни метров
- Группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+»
- В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени
- Увлеченность россиян книгами о политике связали с мировым кризисом
- Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»
- Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день
- Все замерли: Ассоциация блогеров ждет судебное решение по Telegram
- Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана
- Россиянам рассказали, как забрать из банка крупную сумму наличных
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ