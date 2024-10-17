«Будете огребать всю жизнь»: Жидковский запретил блогерам «хайпиться» на религии и ВОВ

Также Жидковский заявил, что рынок блогеров сильно «зашлачен». По его словам, сегодня «каждый первый и второй» становятся блогерами.

«Все очень хотят услышать какую-то панацею, но рынок блогеров настолько уже зашлачен, что придумать что-то сверх и покорить чем-то аудиторию очень сложно. Поэтому я не буду говорить каких-то вещей из серии: «Делайте, у вас получится». Сейчас каждый первый, каждый второй у нас блогер, понимаете? Кто у нас модный блогер, кто какой-то инфлюенсер непонятно чего, кто у нас король этикета и так далее. Поэтому ищите свои потаенные таланты, пробуйте. С первого раза никогда ничего не получается», – сказал собеседник НСН.

Также Жидковский рекомендовал блогерам не затрагивать ряд тем, чтобы потом «не огребать всю жизнь».

«Главное, в погоне за славой ни в коем случае не хайпите на чем-то серьезном – религиозные истории, истории, связанные с Великой Отечественной войной и со всем остальным. Это может разлететься по интернету, за это будете огребать всю свою жизнь. И вас будут вспоминать так: «А, это тот дурачок». Это слава мимолетная. Если вы хотите стать популярными, ищите себе таланты», – добавил он.

Ранее эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил НСН, что россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации, передает «Радиоточка НСН».

