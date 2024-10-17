«Будете огребать всю жизнь»: Жидковский запретил блогерам «хайпиться» на религии и ВОВ

Блогер Алексей Жидковский рассказал НСН, что не ощущает сегодня "адского запрета" Youtube, при этом почти все пользователи перешли в Telegram.

После замедления YouTube популярные блогеры начали выставлять контент на площадках «Вконтакте» и NUUM, при этом нельзя сказать, что на видеохостинге сильно упали охваты, рассказал корреспонденту НСН блогер Алексей Жидковский на премии Top Hit Music Awards.

«Популярные блогеры размещают контент на данный момент «Вконтакте», NUUM, есть разные площадки. При этом не могу сказать, что на YouTube у всех очень сильно упали охваты. Кто-то переходит на другие площадки, кто-то остается там, кто-то продолжает искать информацию в новых местах. Человек старой формации продолжает искать ее там же, где и искал. Не могу сказать, что я ощущаю какой-то адский запрет YouTube. И я считаю, что 2024 год – это год Telegram. У меня уже пять крупных каналов, в одном из них почти 500 тысяч подписчиков. Сейчас все в Telegram всегда», – сказал он.
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Также Жидковский заявил, что рынок блогеров сильно «зашлачен». По его словам, сегодня «каждый первый и второй» становятся блогерами.

«Все очень хотят услышать какую-то панацею, но рынок блогеров настолько уже зашлачен, что придумать что-то сверх и покорить чем-то аудиторию очень сложно. Поэтому я не буду говорить каких-то вещей из серии: «Делайте, у вас получится». Сейчас каждый первый, каждый второй у нас блогер, понимаете? Кто у нас модный блогер, кто какой-то инфлюенсер непонятно чего, кто у нас король этикета и так далее. Поэтому ищите свои потаенные таланты, пробуйте. С первого раза никогда ничего не получается», – сказал собеседник НСН.

Также Жидковский рекомендовал блогерам не затрагивать ряд тем, чтобы потом «не огребать всю жизнь».

«Главное, в погоне за славой ни в коем случае не хайпите на чем-то серьезном – религиозные истории, истории, связанные с Великой Отечественной войной и со всем остальным. Это может разлететься по интернету, за это будете огребать всю свою жизнь. И вас будут вспоминать так: «А, это тот дурачок». Это слава мимолетная. Если вы хотите стать популярными, ищите себе таланты», – добавил он.

Ранее эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил НСН, что россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Нововсти / Владимир Астапкович
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