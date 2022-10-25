«Все уйдут до конца года»: Чем россияне заменят Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, что завозить корейские авто по параллельному импорту будет невыгодно. Вячеслав Смирнов уверен, что популярные модели заменят российскими машинами.
До конца года из России уйдут все зарубежные производители автомобилей, кроме китайцев, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что Kia может приостановить производство автомобилей в России. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-президент компании У-Чон Чу. Производитель считает, что в 2023 году в России может усилиться неопределенность, которая негативно отражается на автомобильном рынке.
«Это очень печально, что крупные зарубежные компании, которые двадцать лет назад пришли в Россию, уходят. Можно ожидать, что до конца года уйдут все зарубежные производители, кроме китайцев. Два бренда компании Hyundai и Kia занимали почти четверть российского рынка, были самыми продаваемыми марками в России. Вернутся они или нет – не знаю. Надеюсь, они пропишут условия, на основании которых смогут вернуться», - отметил Моржаретто.
При этом модели компании уже поставляются в Россию по параллельному импорту, но самые популярные автомобили завозить таким способом невыгодно, подчеркнул собеседник НСН.
«Все машины в России с весны подорожали минимум на 50%. Надежды на параллельный импорт существуют, модели Kia уже поступают в Россию по неофициальным каналам, но поступают не все модели, логистика сложная и дорогая, везут более дорогие автомобили. Бюджетные модели сюда не потащат. Если модель стоит условно пять миллионов, логистика обходится еще в миллион, человек готов заплатить эту сумму дополнительно. А человек, который покупал машину за 900 тысяч, платить столько не готов. Массовые модели производились все в России, Kia Rio и Hyundai Solaris ожидать по параллельному импорту бессмысленно», - объяснил он.
Со своей стороны, бывший глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов рассказал, какие автомобили смогут заменить корейского производителя в сфере такси.
«Эту нишу просто займут другие автомобили и все. Я думаю, это будут наши автомобили, там много предложений уже и от «АвтоВАЗа», рынок стоять не будет. По износу корейские автомобили показывали хороший срок», - добавил он.
Ранее в компании Nissan одобрили продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает передачу 100% активов юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».
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