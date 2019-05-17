Все трудовые книжки россиян оцифрованы

Пенсионный фонд России полностью завершил оцифровку трудовых книжек россиян, хотя соответствующий законопроект еще не был принят Госдумой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Изданию пояснили в Минтруде, что инициативу о введении цифровых трудовых книжек планируют внести в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии. Как отмечает RT, это должно произойти до 28 июля.

В настоящее время проект об электронных трудовых книжках находится на рассмотрении правительства, пишет Life.ru.