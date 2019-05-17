Все трудовые книжки россиян оцифрованы
Пенсионный фонд России полностью завершил оцифровку трудовых книжек россиян, хотя соответствующий законопроект еще не был принят Госдумой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Изданию пояснили в Минтруде, что инициативу о введении цифровых трудовых книжек планируют внести в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии. Как отмечает RT, это должно произойти до 28 июля.
В настоящее время проект об электронных трудовых книжках находится на рассмотрении правительства, пишет Life.ru.
Напомним, что в декабре прошлого года Минтруд внёс в правительство проект об электронных трудовых книжках. Глава ведомства Максим Топилин предложил полностью перейти на цифровой формат уже c 2020 года.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН разъяснил, почему ведение отчётности в электронном виде стало необходимым и его не стоит бояться.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией