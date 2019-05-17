Общество

Все трудовые книжки россиян оцифрованы

17 мая07:22

Пенсионный фонд России полностью завершил оцифровку трудовых книжек россиян, хотя соответствующий законопроект еще не был принят Госдумой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Изданию пояснили в Минтруде, что инициативу о введении цифровых трудовых книжек планируют внести в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии. Как отмечает RT, это должно произойти до 28 июля.

В настоящее время проект об электронных трудовых книжках находится на рассмотрении правительства, пишет Life.ru.

Госдума: Бумажная трудовая книжка уже утратила свою функцию

Напомним, что в декабре прошлого года Минтруд внёс в правительство проект об электронных трудовых книжках. Глава ведомства Максим Топилин предложил полностью перейти на цифровой формат уже c 2020 года.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН разъяснил, почему ведение отчётности в электронном виде стало необходимым и его не стоит бояться.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Трудовая КнижкаМинтрудПенсионный фонд России

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