Все ТРК «Вегас» будут закрыты 25 марта

Отмечается, что дополнительно граждан проинформируют о том, когда снова можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

