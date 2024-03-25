Все ТРК «Вегас» будут закрыты 25 марта
Торгово-развлекательные комплексы «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты 25 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале сети ТРК.
Отмечается, что дополнительно граждан проинформируют о том, когда снова можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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