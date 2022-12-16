Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ

«Дистант, как и все в мире, имеет свои плюсы и минусы. Главное его достоинство в сегодняшних обстоятельствах заключается в том, что мы разобщим детские коллективы, что позволит снизить дальнейшее распространение инфекций», — заявила замглавы города Екатерина Сибирцева.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, с переводом на карантин в случае необходимости.

Ранее младшие классы отправлены на досрочные каникулы в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

