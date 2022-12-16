Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ

В Екатеринбурге с 19 декабря все школы, а также учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничение будет действовать до начала новогодних каникул. Решение о переводе учащихся на дистанционное обучение связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в особенности среди подростков. В настоящее время в Екатеринбурге на карантин уже переведены 234 класса, в которых обучаются порядка 2 тыс. детей.

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«Дистант, как и все в мире, имеет свои плюсы и минусы. Главное его достоинство в сегодняшних обстоятельствах заключается в том, что мы разобщим детские коллективы, что позволит снизить дальнейшее распространение инфекций», — заявила замглавы города Екатерина Сибирцева.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, с переводом на карантин в случае необходимости.

Ранее младшие классы отправлены на досрочные каникулы в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГриппКаникулыЕкатеринбургШкольникиШкола
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