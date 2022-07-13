«Все равно поедем в ГАИ»: Сервис покупки авто на «Госуслугах» назвали слишком сложным

Накануне созданный Минцифры и МВД РФ электронный сервис купли-продажи автомобилей стал доступен на портале «Госуслуги». Так, договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, а заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут. Игорь Моржаретто считает, что воспользоваться сервисом смогут далеко не все россияне.

«В ГАИ все ровно ехать придется. Для того, чтобы оформить всю эту структуру, нужно, чтобы оба участника имели личные кабинеты на «Госуслугах» и право электронной подписи. Пока это достаточно сложно для многих людей. Большинство будут по-прежнему заполнять договор купли-продажи в бумажном виде. Каждая новая вещь требует привыкания», - сказал Моржаретто.

По его словам, сервис купли-продажи также имеет множество плюсов и позволяет «упростить жизнь» россиянам.