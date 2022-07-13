«Все равно поедем в ГАИ»: Сервис покупки авто на «Госуслугах» назвали слишком сложным
Россияне не будут активно пользоваться сервисом и продолжат оформлять договора в бумажном виде, отметил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Новый сервис купли-продажи автомобилей на «Госуслугах» упрощает ряд действий, однако для большинства людей он будет сложным, поэтому россияне по-прежнему будут оформлять договора в бумажном виде, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне созданный Минцифры и МВД РФ электронный сервис купли-продажи автомобилей стал доступен на портале «Госуслуги». Так, договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, а заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут. Игорь Моржаретто считает, что воспользоваться сервисом смогут далеко не все россияне.
«В ГАИ все ровно ехать придется. Для того, чтобы оформить всю эту структуру, нужно, чтобы оба участника имели личные кабинеты на «Госуслугах» и право электронной подписи. Пока это достаточно сложно для многих людей. Большинство будут по-прежнему заполнять договор купли-продажи в бумажном виде. Каждая новая вещь требует привыкания», - сказал Моржаретто.
По его словам, сервис купли-продажи также имеет множество плюсов и позволяет «упростить жизнь» россиянам.
«Плюсы этого сервиса видны уже сразу. Он позволяет быстрее заполнить договор купли-продажи, там уже готовый шаблон, а часть информации идет прям с сайта «Госуслуг». Все данные про человека и автомобиль попутно позволяют проверить машину по нескольким базам: по базе по угонам, по залогам самых разных автомобилей. Это упрощает жизнь, потому что мы заполнили бумагу, подписали электронной подписью и дальше человек с машиной едет ставить ее на учет», - резюмировал Моржаретто.
Ранее в Минцифры предупреждали, что для желающих воспользоваться сервисом существует несколько условий. Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, а также иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Помимо того, у обеих сторон на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ» — сервис для подписания юридически значимых документов в электронном виде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- МВФ: В 2023 году мир ждет рецессия и энергетический кризис
- Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике
- Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин
- Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну
- Губерниев предложил сделать Бузову спортивным директором «Спартака»
- Минобороны: делегация РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна
- Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз
- В ВОЗ признают третий пол
- Житель Челябинской области случайно нашёл древние «скифские котлы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru