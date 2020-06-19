Все ради Apple: Почему ФАС выступила за смягчение предустановки российского ПО
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН заявил, что их всех производителей гаджетов только Apple не готова к изменениям в российском законодательстве.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила новые нормы по предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно им ФАС пошла на уступки, разрешив только выводить на экран устройства иконки для скачивания приложений, а не предустанавливать их.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что в случае, если к инициативе ФАС прислушаются, то это будет выгодно лишь компании Apple.
«Я думаю, что ФАС эти требования сформировал только под компанию Apple. У них нет предустановки приложений, для них эта практика негативна с точки зрения всех рынков в мире – таких примеров просто нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это реверанс в сторону Apple. Это существенное облегчение, им не нужно будет ставить приложения под российский рынок. Сегодня противником этого выступает только Apple, все другие производители готовы и уже ставят приложения на смартфоны. То есть проблемы так таковой нет, рынок согласился с тем, что этот закон будет действовать», - рассказал Муртазин.
При этом, по его словам, Россия не заинтересована в экономическом плане в сохранении Apple на рынке, так как ее продукции есть альтернативы.
«Для нашего государства от того, что будет компания Apple присутствовать на российском рынке или нет - «ни холодно, ни жарко». Потому что ее место будет замещено другими представителями из других стран. Но наш рынок для Apple крайне важен – он один из крупнейших в Европе и без этого рынка они будут чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Они и без этого с 2015 года теряют рынок, но 8% в штучном выражении все-равно существенно, это миллиарды долларов. Возможно, в ФАС не хотят нагнетать обстановку, может быть, есть другие причины», - заключил собеседник НСН.
Напомним, производителей смартфонов планируется обязать устанавливать 13 видов приложений, производителей ноутбуков и ПК — 12 категорий программ, на Smart TV — три категории. Сначала предустановку софта сделают обязательной на смартфонах – с 1 июля 2020 года, с 1 июля 2021 года правило распространится на планшеты. Требования вступят в силу для компьютеров с 1 июля 2020 года, ещё через год – для SMART-TV.
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