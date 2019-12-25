Уйдет ли Apple с российского рынка. Аналитики спорят с министром

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал несправедливой ситуацию, когда на смартфоны и другие гаджеты устанавливаются только зарубежные программы. При этом в интервью «Известиям» он отметил, что закон, который обяжет иностранных производителей предустанавливать на свои продукты российское ПО, вряд ли заставит компанию Apple уйти из России. Ранее опасения по поводу ухода многих ключевых игроков рынка высказывали эксперты и аналитики.

Напомним, что с 1 июля 2020 года вступит в силу закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что Apple все-таки не станет мириться с переменами в законодательстве и уйдет с нашего рынка.

«Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - пояснил Муртазин.