Уйдет ли Apple с российского рынка. Аналитики спорят с министром
Эксперты по мобильным технологиям уверены, что обязательная предустановка российского ПО не заставит иностранные компании Apple уйти из России.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал несправедливой ситуацию, когда на смартфоны и другие гаджеты устанавливаются только зарубежные программы. При этом в интервью «Известиям» он отметил, что закон, который обяжет иностранных производителей предустанавливать на свои продукты российское ПО, вряд ли заставит компанию Apple уйти из России. Ранее опасения по поводу ухода многих ключевых игроков рынка высказывали эксперты и аналитики.
Напомним, что с 1 июля 2020 года вступит в силу закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что Apple все-таки не станет мириться с переменами в законодательстве и уйдет с нашего рынка.
«Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - пояснил Муртазин.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, обсуждая с НСН новые правила, заявил, что ничего плохого в них не видит, так как предустановка ПО будет мало чем отличаться от других процедур по русификации тех или иных товаров.
«Скажу, в таких инициативах ничего плохого нет, это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники»,- посчитал Мариничев.
В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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