Минобразования: Все кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации

Всем преподавателям университетов с учеными степенями предоставлена отсрочка от мобилизации. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания профильного комитета Совета Федерации. Глава ведомства напомнил, что такой механизм предусмотрен законодательством.

По оценке Фалькова, высшие учебные заведения сумели лучше им воспользоваться, чем научные организации. В ходе опроса все 120 университетов России заявили что решили данную проблему. Как подчеркнул глава Минобрнауки, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены бронью.

Сейчас находится на рассмотрении инициатива законодательного закрепления отсрочки или освобождения от призыва всех, кто имеет степень кандидата или доктора наук для сохранения научного потенциала страны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство обороны России всё-таки решило предоставить право на бронь от мобилизации адвокатам.

